La democracia se nos muere

El 6 de agosto, desde la Casa de la Libertad en Sucre, el Presidente Luis Arce Catacora lanzó una inesperada amenaza a la democracia: la de establecer como atribución presidencial la reforma de la Constitución a partir de un decreto. No lo dijo con esas palabras, por supuesto, pero eso se desprende de su discurso y, sobre todo, de una acción judicial que para ese momento ya estaba en marcha a cargo de uno de sus diputados.​

A pesar de que no existe un Tribunal Constitucional que tenga vigencia legal, los ex magistrados (cuyo mandato ya feneció el 31 de diciembre del 2023) se apresuraron en emitir en tiempo récord de 6 días el Auto Constitucional 326/2024-CA, que admite esa demanda, reproduciendo los argumentos de la misma de manera que dan a entender que le darán sentencia favorable al cumplirse los plazos. En efecto, aunque anticipan que la demanda “cuenta con una adecuada fundamentación jurídica constitucional”, se cuidan por ahora de señalar que el hecho de aceptar los requisitos formales no “comprometen un criterio sobre el fondo de la cuestión”.