La democracia: un ideal imperecedero, un desafío permanente

La democracia se ha erigido como el sistema de gobierno más aceptado y promovido en la actualidad, encarnando los principios fundamentales de igualdad, justicia y libertad. Es un ideal que ha sido objeto de incansables luchas y sacrificios por parte de aquellos que anhelan una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, la democracia no debe entenderse como un estado estático, sino como un proceso dinámico y en constante evolución que requiere un compromiso inquebrantable de todos los ciudadanos.

Otro aspecto crucial es la separación de Poderes. En una democracia, es inadmisible que el Poder ejecutivo le dé instrucciones al Poder Judicial o no acepte sus fallos cuando no le conviene. Esto es preocupante, debe ser de mucho cuidado y constante atención. El Poder Judicial, al margen de administrar justicia es una garantía contra la opresión de la tiranía y no deberían ser serviles o sumisos al opresor de turno.