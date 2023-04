La democracia “universal”

Se suele decir que no existe una sola democracia, sino varias. Ciertamente, hay gobiernos autoritario-socialistas, por ejemplo, que suelen asumirse democráticos, justificando que la democracia tiene que ver con la distribución universal de la riqueza. No obstante, en los países asociados a la ONU y al sistema de los derechos humanos, la democracia no puede ser la que uno cree, sino la que se acuerde mediante las normas internacionales y las constituciones de las naciones. En estos estados y en Bolivia, no habría varias democracias, sino una sola. Lo que varía son las formas de su ejercicio.