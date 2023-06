La deuda del Gobierno a las regiones por el impuesto a los hidrocarburos suma Bs 300 millones

“Que se les deba Bs 300 millones a las gobernaciones es una señal de que hay una mala gestión, pues, de acuerdo con los volúmenes de dinero que maneja el Estado estos 300 millones no son determinantes, pero si son de vital importancia para las regiones. El que el Ministerio de Economía pague en Nocres a Yacimientos no debería ser una traba, pues estas Notas de Crédito Fiscal pueden ser transadas por las gobernaciones”, explicó De La Fuente.

El ex ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, fue más contundente e indicó que esta situación es una muestra de que el Gobierno no tienen dinero y que el poco que logra conseguir lo desvía para otros usos.

“La Ley Financial es clara en los porcentajes de uso de los recursos. Para este año, de los Bs 33 millones programados, Bs 26 millones están presupuestados para proyectos de inversión (caminos, electrificación rural, riegos y otros). Si no hay los recursos necesarios, la afectación es importante, ya que no sólo afecta proyectos de inversión si no otros procesos de pago programados”, dijo.