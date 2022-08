La deuda externa más alta de la historia

Bolivia registra este año la deuda externa más alta que se le haya conocido en toda su historia desde la creación de la República, que alcanza a $us 12.697 millones y ahora el Gobierno del presidente Luis Arce dio luz verde para contraer nuevos endeudamientos por $us 1.142 millones en créditos externos, esto es el 9 por ciento adicional, que será destinado a proyectos de inversión.

Una deuda no es buena ni mala en sí misma. De hecho, tiene algo de ambas condiciones. Es buena porque implica que se dispondrá de recursos para emprender acciones de gobierno que irán en beneficio de algún sector y por tanto se dará movimiento a la economía; sin embargo, no es tan favorable cuando se suma a unas obligaciones ya abultadas porque la posibilidad de cumplir con los pagos disminuye y allí aparece un fantasma llamado riesgo país, que consiste en una calificación internacional que señala con el dedo a los que no son tan confiables ni para prestar ni para invertir.