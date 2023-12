La deuda, interpretación e instrumento de bloqueo

El documento indica que en 2005 la deuda externa llegaba a $us 4.942 millones, con un incremento “alarmante” en la gestión 2022 de $us 13.300 millones, vale decir que la deuda externa de Bolivia creció en 269,12%; sin embargo, no consideran el crecimiento del PIB que en 2005 fue de $us 9.574 millones y en 2022 llegó a $us 44.315 millones, lo que significa que el PIB creció en 462,87%.