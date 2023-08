La DGAC incumple fallo de un juez a favor de Amaszonas y la línea aérea no reinicia operaciones

El Gobierno no oye a la justicia y mantiene la suspensión contra la aerolínea aérea privada Amaszonas. Ayer la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de La Paz instruyó frenar de forma temporal de las medidas tomadas por las entidades aeronáuticas del Estado en contra esta empresa, no obstante, el falló no fue cumplido. Hasta ayer, 20 vuelos fueron suspendidos dejando perjudicados a 1.900 viajeros, debido a que la aerolínea no reinició sus operaciones.