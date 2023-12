La difícil apuesta de Milei

Un complicado horizonte es el que tiene Argentina en este momento. Su presidente, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que cambia decenas de leyes y que flexibiliza radicalmente la economía de su país. Lo hizo a sabiendas de que no tiene mayoría en el Congreso y avisando que su Gobierno no es de decisiones graduales, sino de shock. Al frente tiene a la Central General de Trabajadores (CGT) y a otros grupos sociales que se preparan para hacerle guerra en las calles. También confronta con varias fuerzas políticas del Congreso, que se sienten sobrepasadas porque el mandatario se fue por la vía del decreto y no por la de la búsqueda de acuerdos legislativos para avanzar. El Decreto de Necesidad y Urgencia es una vía que se toma en situaciones realmente de emergencia y que permite acciones que no necesariamente pasen por el Poder Legislativo, como contraparte del Ejecutivo.​