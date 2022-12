La difícil tarea de evaluar una gestión

Estos días hemos evaluado lo hecho y conseguido en 2022. Es un ejercicio necesario pero cuyos resultados podrían ser insatisfactorios si no se hace con cuidado, porque las reglas básicas de la lógica podrían jugar en contra nuestra.

Pero no podemos determinar si el conflicto fue originado en el retraso ocasionado por la pandemia, la planificación inicial del operativo censal, la imposibilidad técnica de efectuarla en 2022 o una combinación de estas razones, además de otras no enumeradas.

Por una parte, se observó un crecimiento que ya no obedece al efecto de comparación estadística y bajas tasas de desempleo e inflación. Estos indicadores podrían atribuirse al accionar gubernamental, pero también a otras causas tal como argumentamos previamente.

Por otra parte, la posición contraria de que todavía no habría recuperación tiene un sustento en la información laboral, puesto que el ingreso promedio de los trabajadores al segundo trimestre de este año en el país está todavía por debajo de 2019. Nuevamente, este resultado podría o no ser resultado de acciones tomadas en este año o de (in)acciones previas en la recuperación. Por tanto, conocer las causas y en qué magnitud fueron importantes requiere más que la simple comparación de datos con las narrativas predominantes.

Y también puede existir el problema de que estemos dejando de lado un factor que sea relevante, algo que en la investigación se conoce como “sesgo de variable omitida”. En lo particular creo que no se está tomando en cuenta la relativa estabilidad social y política que caracterizó al país entre 2006 y 2015, frente al contexto volátil en este ámbito entre los años 2000 y 2005.

La evaluación más rigurosa que conozco es la de Rómulo Chumacero en su investigación Habilidades versus suerte: Bolivia y su reciente bonanza de 2019. No conozco otra con el mismo grado de rigor académico.