La dificultad de ser boliviano siendo cruceño

Este tema, de alguna manera se repite hoy, porque la exportación de ganado, azucares y agroindustrial no es liberada a plenitud para su exportación. (ver:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/deuda-del-estado-boliviano-a-exportadores-por-beneficio-fiscal-llega-a-us-700-millones_357651). Evidentemente no cambió mucho, solo cambian los modos; el espíritu se mantiene.

2.- Santa Cruz, desde finales del siglo XIX, realizó una serie de proyectos para tener agua potable y alcantarillado; acabar con las enfermedades era el principal objetivo. Desde las alturas, un diputado argumentó que queríamos agua para separarnos. Cuando el Partido Regionalista-Orientalista, reclamaba la llegada del ferrocarril para unir por esa vía a esta parte del país, dijeron que Santa Cruz sería otro Panamá. ¿Tren y agua? era mucho…el tren llegó en los 50’ sólo al extranjero, nunca con los valles y de ahí a los Andes. Agua tuvimos en buenas condiciones, unos 60 años después y por iniciativa propia; hoy tenemos la más grande cooperativa de agua del mundo, reconocida por los organismos internacionales; lamentablemente, no por el resto de los bolivianos.

3.- Hoy, 2024: el ministro de Economía del gobierno del presidente Arce, apenas terminadas las negociaciones con los empresarios y hablar de la simplificación de trámites, sostuvo que preveía un incremento de $us 500 millones por la libre exportación de harina integral de soya y aceites crudo y aceite refinado, también de soya, además de arroz y sorgo https://suscripciones.eldeber.com.bo/?limit=true&msg=exclusivo&continue=https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/preven-us-500-millones-mas-por-libre-exportacion_357380). No incluía azúcar ni carnes, que también se producen en demasía y se producen, básicamente en Santa Cruz

Con esa declaración, el ministro nos dejó claro lo que ya sabíamos: que, por caprichos políticos y geopolíticos, el país perdió, en la gestión de Arce, unos 1.500 millones de dólares por exportaciones porque el gobierno no quiere potenciar a Santa Cruz, al que el Estado le debe, además, 700 millones de dólares por no haber efectuado la devolución de los Cedeims desde hace al menos cinco años. Es decir que el Estado dejó de ingresar 1.500 millones o la circulación de unos 2.200 millones de dólares porque se generan en Santa Cruz y ahora el país grita por la falta de dólares.

Me queda claro que es muy difícil ser boliviano siendo cruceño … es terriblemente difícil… yo sostengo que nuestros proyectos, los planes locales, van mucho más allá de lo que quiere el Estado o los gobiernos para con nosotros

Yo creo que vivimos en dos líneas paralelas; el Estado y Santa Cruz tenemos líneas caminos paralelos, no nos juntamos y lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar, en algún momento algún empate virtuoso entre ellos y nosotros.

El Gobierno y nosotros necesitamos empatar; nosotros, con nuestras ideas…nuestra idea o ideología de vida, nuestros sueños y realizaciones y el Gobierno con sus inquinas, sus visiones e ideologías. Ambos somos parte del mismo territorio, pero ellos manejan el Estado nacional y ellos tienen su ideología que no es la nuestra, no es nuestro modelo… por eso vamos paralelos y necesitamos desenredar esto. Hay que hacerlo ya; nosotros para seguir viviendo como nacimos y crecimos, produciendo, soñando, arriesgándonos hasta más de la cuenta, buscando nuestro ‘Dorado’… y que ellos vivan como ellos viven o pretenden vivir.

Es necesario que ellos, los centralistas, el andinocentrismo y el Gobierno entiendan que nosotros tenemos nuestro desarrollo y nuestro modelo, nuestras formas de hacer las cosas. Nosotros estamos pensando en nuestra Santa Cruz y en el Gobierno, desde su relato se sigue pensando en el ayllu como solución a sus problemas y a lo mejor les sirve, si creen que exagero, escuchen al vicepresidente que es una especie de centro ideológico del Gobierno; van a constatar que no.

Nosotros y ese modelo, con ese proyecto, no tenemos nada en común; nunca lo tuvimos y por tanto, es difícil entender o saber cómo romper o superar obstáculos, si no partimos del reconocimiento de que vivimos montados en dos líneas paralelas, si no nos planteamos los temas mirándonos y, diciéndonos la verdad, vamos a seguir en problemas.