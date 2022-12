La discriminación laboral en Bolivia, un estudio preliminar

En el año 2019 realicé un estudio de grado para obtener información actualizada sobre el estado de la igualdad de oportunidades laborales en el mercado laboral formal boliviano. Dicho estudio tuvo como propósito específico el poder describir el nivel de discriminación en el mercado laboral boliviano en base a la etnia y el género en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra. El interés por la temática nace por varias razones, en primer lugar Bolivia no cuenta con información estadística fiable y actualizada; en segundo lugar, desde hace ya varias décadas el mundo está girando su atención a la búsqueda de igualdad de oportunidades (y en algunos casos, de resultados) para achicar la brecha que existe en los distintos campos y ámbitos de la sociedad en general, y el mercado laboral en particular.

Poder determinar de manera certera la discriminación en el mercado laboral boliviano no es una tarea sencilla. Ya que, como dije en párrafos anteriores, Bolivia no cuenta con datos ni estudios sobre el tema. Además, el nivel de informalidad juega en contra para poder realizar iniciativas que busquen mostrar a ciencia cierta los grados y niveles de discriminación laboral. Sin embargo, se tiene que comenzar con una línea base. Este estudio pretende ser esa línea base para futuros investigadores y entusiastas.

En mi estudio de grado, se enviaron 1.916 postulaciones de trabajo, se contaba con cuatro hojas de vida a postulaciones de ambas ciudades, dos perfiles con etnia oriental y dos perfiles con etnia occidental y con género masculino y femenino para cada etnia. Es decir, se contaba con personajes ficticios pero con apellidos representativos de las etnias aymara (occidental) y ayoreos (oriental). Las hojas de vida se diseñaron para que sean idénticas y se tomaron 3 grandes áreas: Comercial, Administración y Operaciones. Las hojas de vida fueron enviadas en un periodo de seis meses a distintos portales laborales y bolsas de trabajo y se esperaba que las empresas, por medio de los reclutadores, llamaran a los candidatos. A partir de la llamada, generábamos el registro de intención que cierto candidato (y no el/los otros) participase en el proceso de reclutamiento. Es en este momento en el que se genera la discriminación, ya que al no tener alguna otra variable salvo el apellido étnico y el género, el llamar o no a determinado candidato denotaba la discriminación. Los resultados indican que los perfiles étnicos occidentales tuvieron una tasa de respuesta más elevada que los perfiles étnicos orientales. Se evidenció que las mujeres de origen étnico, ambos occidental y oriental, son el grupo que menos tasa de respuesta tuvo, en contraparte a los perfiles étnicos masculinos, occidentales y orientales.