La división del Movimiento Al Socialismo

El episodio más grave, que va más allá del ida y vuelta de los dirigentes, es que se amenace, nada más y nada menos que al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, si se atreve a ir a Chapare sin permiso de la dirigencia. “No somos responsables de las acciones que tomen las centrales y los sindicatos de base”, sentencia el comunicado de los dirigentes interculturales del trópico de Cochabamba, que es el feudo de Evo Morales, el único lugar del territorio nacional donde es amo y señor. Quiere decir que la segunda autoridad más importante del país no tiene libre circulación en esa porción del territorio nacional, lo cual es delictivo e inconstitucional.

La lucha escaló también a que Evo Morales decida desmarcarse del Gobierno, al asegurar que los que gobiernan no son de su partido y, aunque no sea cierto, le plantea un escenario complicado al presidente Arce, quien necesita votos en la Asamblea Legislativa para aprobar normas que darán oxígeno a la economía, como la Ley del Oro. Habrá que preguntarse si la sentencia del expresidente también significa una declaratoria de guerra en las calles, vía protestas sociales, para poner en apuros, cuando no desestabilizar a la actual administración.