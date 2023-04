La economía boliviana entre muros

El Titanic se estrella contra un iceberg y ambos, junto a su ala masista, cantan la oda al socialismo. No terminan de comprender que el desarrollo económico es únicamente posible a través de una adaptación de la economía real a las condiciones del mercado mundial, específicamente, de una conquista de los mercados de exportaciones. Requiere necesariamente de inversiones y exportaciones masivas. No terminan de comprender que así se oculten detrás de su MESCP, la economía de Bolivia actúa bajo las condiciones de funcionamiento del mercado internacional capitalista liberal. Por lo tanto, la balanza de capitales siempre domina a la balanza de la cuenta corriente.

No existen respuestas de política económica que sean viables y sostenibles para superar efectivamente, por ejemplo, la situación de pobreza creciente, la desocupación y falta de perspectivas para la juventud, la falta de inversiones, el déficit fiscal, la dramática pérdida de reservas internacionales, reducidas hoy en día a su mínima expresión. Menos aun para defender la tasa de cambio vigente, a no ser que practiquen medidas de control de capitales -como ya lo hace el Banco Central-, y las subvenciones a los combustibles importados, que en parte salen de contrabando a países vecinos. La oposición política, a su vez, es incapaz de fiscalizar y presentar alternativas viables a las pésimas políticas públicas.

Por el contrario, crecen las expectativas de devaluación y la desconfianza. Y si no hay un cambio o giro en esta apuesta, se asoma en el horizonte una crisis de la balanza de pagos. La verdad es que Bolivia tiene presidente y ministro de Finanzas solo para la foto populista engañosa, pero no para enfrentar la crisis económica de manera efectiva, crisis que su propia política económica germinó desde el año 2014.

Estos proyectos, de llegar a su madurez y funcionamiento, serán los que entreguen sus excedentes al Estado. La nueva vorágine y la ilusión de desarrollo comenzará, hasta que los excedentes apropiados terminen malgastados y dilapidados. Conociendo la ya larga trayectoria de robo, saqueo y despilfarro del gobierno del MAS, nadie puede garantizar que estos proyectos podrían ser mejores, manejados profesional e íntegramente, capaz de generar excedentes para la economía y sociedad. ¿Cuántos diez miles de millones de dólares más de despilfarro y robo son necesarios para que los aprendices de desarrollo económico reconozcan que el estigma aún es cierto, que los comunitarios izquierdistas del siglo XXI no saben manejar ni el dinero, ni la economía?

La realidad en 2023, después de 16 años de gobierno del MAS y de un empujón inicial, y considerando el efecto de la pandemia y la actividad económica después de ésa, es que Bolivia está estancada. Bolivia sigue subdesarrollada y débilmente industrializada, es la más subdesarrollada de Sudamérica -en eso le gana a Guyana-, con el más bajo ingreso per cápita. Una realidad que no se puede atribuir al “imperialismo de occidente”, sino más bien al despilfarro, a la mala gestión y al robo de los más de 90 mil millones de dólares de ingresos en la época de bonanza entre 2007 y 2014.

Si bien es una economía estable desde la implementación del DS 21060, no es contratable a nivel internacional y ahora más que nunca su estabilidad depende de propuestas de préstamos multilaterales y bilaterales, de unos 800 millones de dólares, para evitar la explosión de la crisis de liquidez. ¡El sistema capitalista le dará oxígeno al paciente que sufre de infarto comunitario productivo!

Si no toma las medidas fiscales correctas y si no deja de ver al mercado internacional como enemigo natural de su ideología, la crisis de liquidez se convertirá en una cambiaria e inflacionaria, llevando a Bolivia a una crisis de solvencia. De empeorar la crisis, políticamente hablando, este Gobierno no tiene más alternativa que la de convertirse en una dictadura tipo Nicaragua, quemando a una generación y hundiendo a la paupérrima oposición política y a Bolivia en la miseria.