La economía, en el año que se va

La crisis económica se agravo, fundamentalmente, por la falta de dólares. Este es, en el momento, el gran problema de la economía nacional. Los dólares por la venta de gas al Brasil y Argentina, han disminuido significativamente. Como los gastos no se han reducido, han utilizado las Reservas Internacionales Netas (RIN), agotando los dólares y parte de las reservas en oro. Ya no hay dólares en el Banco Central de Bolivia.

Se necesitan cerca de 11 millones de dólares por día. Como ya no somos sujetos de crédito, los pagos deben ser al contado. El 2024 hubo dramáticos momentos de iliquidez, que provocaron prolongados días de escases y largas colas. Como no hay, en el corto plazo, formas para superar el déficit energético y la iliquidez de divisas; las colas, serán una constante.

A esto se debe sumar el oneroso servicio de la deuda externa, el pago de intereses y capital, que este año podrían superar los 1.500 millones de dólares. De donde obtendrá el gobierno esos recursos? La situación, ciertamente es, no solo compleja, sino muy delicada

Por ello, la estabilidad económica y su correlato en la estabilidad política, son sumamente frágiles. Vean ustedes las circunstancias dramáticas y al extremo que se ha llegado. La estabilidad política depende de la provisión regular de combustibles. Cuando esto no sucede, los riesgos de convulsión social son altos. Los momentos más delicados e inestables del gobierno, el 2024, fueron precisamente aquellos días donde no hubo combustible. La permanencia del primer mandatario pendía de un hilo.

Los efectos de este fenómeno se reflejan en el pernicioso proceso inflacionario. Como casi todos los precios están indexados al dólar paralelo, se calcula que la inflación real estaría en el orden del 50%. Obviamente, la diferencia con las cifras oficiales es enorme. Estas, ni siquiera se acercan a las dos cifras, es decir, no alcanzan el 10%. ¿Como se explica esto? La respuesta es simple. Todos los bienes que están en la cadena de los productos subvencionados, naturalmente, no han tenido ese comportamiento. Sin embargo, en el resto, no se puede ocultar la subida de precios. Una ama de casa podría explicar esto con mucha facilidad, en una sola frase: “con cien bolivianos, ahora solo se puede comprar la mitad de lo que se compraba antes”.