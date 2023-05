La educación en tiempos de inteligencia artificial

Hace unos meses, mientras esperaba en una de las salas de la Unifranz para una reunión habitual de docentes, un colega me comentó sobre una herramienta que estaba causando furor en el mundo de las tecnologías. Casi ajeno al asunto me interesó y de inmediato instalo en mi celular el llamado ChatGPT, uno de los materiales que forman parte del mundo de la inteligencia artificial. Grata fue mi sorpresa cuando al proponer cualquier pregunta sobre temas diversos recibía una respuesta acertada en todos los casos. Al llegar a casa después de la jornada laboral, la curiosidad del desconocido tema me hizo googlear el término en el buscador de internet, al segundo más de trescientos mil resultados saltaron a la vista, sentí por un instante que estaba quedando atrás en el insuperable mundo de las tecnologías y decidí entonces comenzar a desandar este fascinante camino.

En este sentido, y viendo lo novedoso de la llamada Inteligencia artificial, he aquí algunas de mis dudas en aquel momento: ya mi rol de docente no tiene mucho sentido, lo tienen todo a través de esta herramienta. No pienso orientar actividades de estudio independiente si al final será una copia del chat y no sería correcto emitir una nota por un trabajo que es auténtico. No aportan nada al desarrollo del estudiante.