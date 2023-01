La educación que requiere el desarrollo

Ahora, el problema dejó de ser el analfabetismo del siglo pasado, hoy la pobreza de aprendizaje y la ausencia de habilidades son la mayor preocupación en los sistemas educativos. Se estima que el 53% de los niños de 10 años de edad, en los países menos desarrollados, se ven afectados por el escaso nivel de aprendizaje, lo que significa que no pueden leer correctamente ni comprender un texto breve de media carilla. América Latina y el Caribe han mejorado significativamente el acceso a la escolaridad y la enseñanza de la lectura y escritura, no solo en la población infantil, sino en la adulta, pero la deficiencia persiste en la calidad del aprendizaje que aún es muy bajo y peor en el desarrollo de habilidades en la adolescencia durante la educación secundaria.

No es posible lograr un adecuado nivel de educación sin la formación de educadores especializados. Los maestros de la etapa escolar primaria y secundaria no solo deben ser conocedores de sus áreas, sino, investigadores y motivadores del conocimiento, deberían aprender a desarrollar evaluación continua y medir el aprendizaje por las metas alcanzadas por cada estudiante. Los profesores deberán ser evaluados, no solo en sus conocimientos, sino en su desempeño, en su propio aprendizaje y superación, así como su grado de compromiso con la investigación, la producción literaria y su responsabilidad académica.