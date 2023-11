La ejecución presupuestaria de los 18 ministerios de Arce llega al 52%

La ejecución presupuestaria de los 18 ministerios del Estado, en su conjunto, solo llegó al 52%, según datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma). Los datos corresponden hasta el mes de septiembre, y refleja, según especialistas y legisladores consultados que el bajo cumplimiento se debe a una escasez de recursos por la caída de los ingresos, la alta burocracia y la corrupción.



En total los ministerios recibieron Bs 25.179 millones, pero hasta el mes de septiembre, solo ejecutaron Bs12.130 millones. Las carteras de Estado que menos ejecución tuvieron fueron el Ministerio de Planificación del Desarrollo con el 18%, seguido del Ministerio de Desarrollo Productivo con un 22%.



Se buscó la versión del Ministerio de Economía, pero hasta el cierre de edición esa cartera de Estado no contestó a EL DEBER.



El diputado opositor y economista, José Luis Porcel, señaló que la baja ejecución de los ministerios se debe a tres factores: la burocracia, la corrupción y “a que al Gobierno no le conviene que haya buena ejecución porque los recursos que no se ejecutan sirven como colchón para el presupuesto 2024”.