La elección está bajo la lupa de dos organismos internacionales

La segunda vuelta electoral del domingo 11 de abril también se desarrollará bajo la mirada internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) confirmaron misiones de observación que serán enviadas a La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija.

“Las misiones de observación internacional tienen plena autonomía para definir los lugares y las modalidades en las cuales desplegarán a sus observadores. Además, se tiene la presencia y el despliegue de las plataformas de observación local”, explicó ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

De hecho, la OEA detalló en un comunicado que sus observadores estarán liderados por el exconsejero del Instituto Federal Electoral de México Rodrigo Morales Manzanares, y que “integrantes de siete nacionalidades” respaldarán esta misión.

El 7 de marzo, cuando el TSE inauguró la jornada electoral, el presidente Luis Arce no asistió al evento. “Mientras esté presente la OEA, nosotros no vamos a acudir a ninguna invitación del Órgano Electoral”, dijo el mandatario, quien criticó el papel de los observadores de ese organismo electoral durante la crisis política de 2019.

Según Arce, entonces hubo “parcialidad de la autoridad electoral”.

Ante las críticas, Romero defendió la calidad de las observaciones electorales de la OEA, cuya actividad está basada en la Carta Democrática Interamericana que está reconocida por el Estado. El presidente del TSE remarcó que los observadores no tienen ninguna vinculación política en el país.

Damián Condori, el candidato opositor a la Gobernación de Chuquisaca, demandó no solo la participación de observadores electorales de la OEA, sino también de la Unión Europea, ante la “desconfianza” por el recuento de los votos del domingo.

“Tenemos mucha desconfianza. En municipios como San Lucas y Poroma, en las elecciones del 7 de marzo, sospechosamente, el MAS obtuvo el 100% de los votos en algunas mesas electorales”, remarcó Condori, quien en 2015 estuvo a punto de ganar la gobernación de Chuquisaca frente a Esteban Urquizu, quien finalmente fue elegido gobernador.

“En tiempos de democracia, que vayan a vigilar el voto, quien sea: la OEA, la ONU, la Policía, las FFAA. Igual la gente sabe qué es el instrumento, sabe quién es el candidato. Entonces, no hay problema por eso. Nosotros, repetimos de nuevo: vaya quien vaya, haya veedores, no sólo allá (en las provincias), sino acá, en Sucre, en todos lados. En algunas mesas perdimos por goleada y no decimos que ha habido fraude”, respondió Juan León, el candidato del MAS.

Estrategia

En la última semana de campaña, el MAS optó por bajar el tono de las declaraciones políticas sobre la OEA o la postura del supuesto “golpe de Estado” y de los procesos legales planteados contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores.

En ese marco, el vicepresidente David Choquehuanca, anunció la postergación hasta mediados de mayo de sendas interpelaciones a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, por las denuncias de abuso en la detención de la exmandataria.