No es para tanto.

Como toda encuesta, sus resultados no han hecho otra cosa que poner al descubierto los problemas del país que los bolivianos consideran más importantes en este momento, así como el grado de aceptación o rechazo que despiertan en nuestra sociedad determinados candidatos.

Críticas interesadas, malintencionadas o de buena fe, siempre van a existir, pero la experiencia universal nos enseña que ninguna encuesta, por sí misma, cambia la orientación del voto. Si así fuera, hoy tendríamos a Kamala Harris haciendo antesala en la Casa Blanca, y no a Donald Trump.

En consecuencia, quienes se sienten afectados por la encuesta de Claure, es decir los candidatos que no figuran en lugares privilegiados de la lista, o directamente no figuran en ella, pueden estar seguros de que eso no ha liquidado sus posibilidades. Gonzalo Sánchez de Lozada fue candidato a la presidencia en tres oportunidades: las ganó todas. En la primera partió con menos de 10 puntos de preferencia y en la tercera pasó a la cabeza solo en las últimas dos semanas. Fue favorito solo en la segunda.