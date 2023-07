La energía renovable es el ‘anzuelo’ para la IED, según la Cepal

No obstante, la Cepal también advierte que en este proceso se debe considerar la importancia que todavía tiene el sector de energías no renovables para algunos países de la región, especialmente en materia de generación de ingresos para atender demandas sociales, de desarrollo productivo y de seguridad energética.

Coincidiendo con la observación de la Cepal, el informe de la Fundación Milenio destaca que la inversión extranjera en el sector petrolero bajó de $us 197 millones en el primer semestre de 2021 a solo $us 92 millones en el primer semestre de 2022. También hubo una desinversión en hidrocarburos de $us 307 millones y de $us 12 millones en manufactura.