La escasez de dólares como arma del miedo

Estas personas no miden las consecuencias de sus palabras, total, ellos no le devolverán los bolivianos perdidos en cada transacción de dólares que usted o yo realicemos. Hay que tener ética y responsabilidad social para ser líder de opinión.

En su desesperación, muchos compraron dólares a un precio mucho mayor sin necesitarlos. ¿Por qué sin necesitarlo? Porque el ciudadano de a pie, el trabajador del día a día no usa dólares para nada. ¡Yo compro los alimentos, ropa, pago pasajes, luz, agua, gas, internet, crédito para llamadas y datos, todo en bolivianos!

Además, ¿por qué no vemos la percepción de la ciudadanía?. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) publicó el 8 de noviembre de 2023 un estudio de opinión que contradice la mirada obtusa de quienes consideraron que la sobredemanda de dólares afectaba a toda la población: ¡7 de cada 10 bolivianos señaló que no le afecta la dificultad de encontrar dólares porque solo utiliza bolivianos en el día a día!

Si usted no necesita el dólar, no se deje llevar por el temor, el miedo y la especulación ni acuda al mercado negro para comprar dólares que al fin y al cabo no tendría por qué usar para pagar las cuentas porque para eso tenemos el boliviano.