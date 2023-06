La escasez de dólares empuja a las empresas hacia un alza de precios

La situación se apaciguó un poco con la aprobación de la Ley del Oro, que busca monetizar el oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que se encuentran en un nivel muy bajo. Hasta febrero, según el último reporte del ente emisor, las reservas llegaban a $us 3.538 millones, pero solo $us 327 millones están en divisas.

La organización empresarial señala que mensualmente el sector importador necesita $us 720 millones. En promedio, detalla, las compras de bienes de consumo superan los $us 190 millones; mientras que las adquisiciones de materias primas (sin combustibles, que casi en su totalidad son gubernamentales) bordean los $us 340 millones y las compras de bienes de capital alcanzan los $us 190 millones.