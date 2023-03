La escasez de microchips todavía afecta oferta de vehículos nuevos

El efecto colateral de la guerra entre Rusia y Ucrania que trasciende en la crisis global de semiconductores automotrices aún ensombrece el stock en algunas concesionarias del mercado boliviano. que operan en el país. Los efectos de la subvención a los combustibles y el tipo de cambio son también factores que preocupan.



A decir del gerente nacional comercial de Toyosa, Javier Arze Ruiz, el problema de los semiconductores aún no se superó a escala mundial, pero denotó que la recuperación es paulatina. “Afortunadamente, gracias al sistema de producción Toyota, la marca ha sido la menos afectada. Sin embargo, aún estamos en camino al nivel óptimo de años prepandemia”, anotó, al dejar entrever que este será un año desafiante para todas las empresas del sector.



Con respecto a los precios de los vehículos, Arze indicó que, debido a la falta de producción, en general, para el sector automotriz -postpandemia-, los precios de los insumos subieron en todo el mundo. “Si bien los chips fueron un problema serio, también existieron otros insumos (hierro, caucho, vidrio, etc) con bajo nivel de producción y mucha demanda, que provocaron un alza de costos. Esta situación requiere, necesariamente, una nivelación de precios para sobrellevar la operación y enfrentar las nuevas condiciones del mercado actual”, apuntó.



Desde Honda Autobol, el gerente general Jaime Vaca Pereira, indicó que los problemas internacionales con respecto a la logística, adicional al quiebre de producción de chips y partes en general, no ha sido superado. “Todavía tenemos un impacto negativo en la importación de unidades”, expresó.