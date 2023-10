La evaluación del evaluador

Sin embargo, el aspecto central de las observaciones de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, apoyada por la Cainco, la Feplp y el IBCE, no está de ninguna manera en quiénes aprobaron y cómo lo hicieron, sino, en las deficiencias técnicas de la prueba en al menos el 20% del cuestionario de evaluación, lo que supone una distribución errática en los resultados: 60% de los postulantes tiene menos de 50 puntos lo que significa una reprobación académica de casi dos de cada tres personas; el 30% logró entre 51 y 69 puntos, lo que significa que no están reprobados a efectos académicos, pero no alcanzan al puntaje mínimo.