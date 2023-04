La exportación había sido la solución…

La inflación anualizada en Argentina superó ya el 100% y su situación económica no mejora; el país está tan sobreendeudado que afectará a varias generaciones; la baja del salario real es patente; aumenta la pobreza; las finanzas públicas, altamente deficitarias; y, por si ello fuera poco, la sequía afectará con tal severidad la producción de granos en el vecino país, que no solo perderá miles de millones de dólares, sino que deberá importar soya para abastecer a su agroindustria.

Frente a tan preocupante situación, el Gobierno argentino lanzó varias medidas para fortalecer a su sector agroexportador a fin de captar más dólares para engrosar sus débiles reservas de divisas y tratar de proteger la moneda nacional de un mayor deterioro. Pese a ello, el “dólar blue” no deja de superar sus propios récords, rebasando los 400 pesos argentinos frente al dólar oficial, cuya cotización está en menos de la mitad, pero es inaccesible por su escasez.

Ciertamente, la exportación nunca ha sido un problema, como un ex viceministro boliviano de triste recuerdo osó aseverar hace 16 años, recomendando no exportar porque nos hacía dependientes del mercado externo y sus vaivenes...

Un país que no pone obstáculos, sino que apoya a su sector exportador, crecerá de forma sostenida y sostenible en el tiempo; generará mayores ingresos para su economía y para los trabajadores; moderará su alta dependencia del mercado interno; mejorará su competitividad con el acceso a la tecnología y el conocimiento; atraerá inversión extranjera en función de su potencial, y, la posición de su balanza de pagos se fortalecerá gracias al mayor ingreso de divisas.

Bolivia tiene todas las condiciones para salir del problema actual y -más allá de las subvenciones que por consideraciones políticas no se las puede tocar, y del déficit fiscal que es recomendable que empiece a bajar- la sostenibilidad del tipo de cambio fijo -en buen romance, que el dólar no vaya a subir- solo será posible mientras haya reservas de divisas en el Banco Central de Bolivia para financiar la importación, el pago de la deuda externa, etc., por lo que exportar es una imperiosa necesidad, casi una “cuestión de vida o muerte” para la estabilidad.