La expresidenta Áñez intentó acabar con su vida; el Gobierno y la Policía minimizan la situación

No soportó más e intentó quitarse la vida. Fue cerca a las 6:00, pero los médicos se dieron cuenta que Jeanine Áñez tenía cortes en su brazo izquierdo. La expresidenta había intentado terminar con su vida en su celda de la cárcel de Miraflores, en La Paz. Se hizo tres cortes en su muñeca izquierda y uno en su antebrazo. Todos los cortes necesitaban suturas. La noticia de intentar procesar a su hija Carolina fue el detonante. El Gobierno minimizó la situación al extremo de decir que son solo “pequeños rasguños” y la Policía dice que la exmandataria solo “quiere llamar la atención”.

El hecho provocó una serie de repercusiones que se orientan a que Áñez pueda defenderse en libertad. Para el Ejecutivo fue un hecho lamentable, pero aseguran que la expresidenta tiene un cuadro estable de salud.

“Lamento informar al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez habría pretendido generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy; sin embargo, informamos que su salud es estable y que tiene unos pequeños rasguños en unos de sus brazos y no hay nada de qué preocuparse”, decía el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tras confirmar el hecho que circulaba en redes sociales.

La autoridad, en conferencia de prensa en el Comando General de la Policía Boliviana, se refirió al caso de Áñez como un tema secundario, ya que había llamado a una conferencia de prensa para mostrar resultados de un asalto en la ciudad de El Alto.

La abogada de Áñez, Norka Cuéllar, ese momento estaba en el penal de Miraflores. Ella llegó a la cárcel ni bien se enteró que la exmandataria intentó quitarse la vida. La jurista evidenció que la exautoridad tenía tres cortes en la muñeca izquierda y uno en el antebrazo. Todas las heridas necesitaron suturas. A cada una se realizó tres puntos.

“A las 7:40 entró el médico y ya la encontró con los cortes. En la muñeca izquierda tiene tres cortes, le han suturado, le han hecho tres puntos; y en el antebrazo le han hecho cuatro puntos, ahí es un solo corte y en la muñeca son tres cortes. Han ido los forenses, han ido los sicólogos, fueron los de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), han hecho todo un show mediático, todos querían fotografiarle (a Áñez) y no permitimos eso”, relató Cuéllar a EL DEBER.

La jurista añadió que “este es un grito de auxilio de la expresidenta. Ella se siente muy acosada y le han tocado el punto más débil, que es su hija”. Por ahora, la situación de la exmandataria es crítico, dijo la abogada, ya que la exautoridad está sufriendo un cuadro de depresión y de hipertensión arterial que no es atendido como se debe.

No pudo explicar

El ministro de Gobierno aseguró que Áñez no supo explicar por qué se “autolesionó” uno de sus brazos y tampoco explicó con qué tipo de objeto se hizo los cortes. Además, la autoridad adelantó que la Dirección de Régimen Penitenciario evaluará si es necesario que la exmandataria se someta a estudios sicológicos.

“Se han hecho las consultas correspondientes a la señora Jeanine Áñez. Ella manifiesta desconocer cuáles fueron los móviles por los cuales habría intentado generarse algún tipo de lesión, sin embargo, son lesiones superficiales que no han generado ningún tipo de herida considerable”, detalló Del Castillo.

Mientras, el comandante general de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, minimizó la situación y dijo que Áñez se realizó los cortes en su brazo izquierdo “para llamar la atención”. La autoridad policial aseguró que la fuerza del orden actuó de acuerdo a reglamento cuando se enteró de la situación en el penal.

“Hemos tomado conocimiento de que la señora (Jeanine) Añez se ha generado lesiones que no son de consideración. Inmediatamente se la ha enviado a un médico, como ha pasado durante toda la semana. Ella está estable, no tiene ninguna lesión que resulte de consideración. Nosotros entendemos que lo hizo para llamar la atención. Ella no brinda ningún tipo de información acerca de en qué circunstancias se hubiera generado esto”, remarcó Aguilar en entrevista con la red Unitel.

Por su parte, Martín Camacho, otro de los abogados de Áñez, conversó con EL DEBER sobre el intento de suicidio de la exmandataria. “Tenemos que lamentar el extremo al que ha llegado el Gobierno de deshumanización de las personas”, lamentó el jurista.

Para el abogado “escuchar un informe de este ministro de Gobierno (se refiere a Eduardo del Castillo) insensible, inhumano, que habla de unos rasguños en la muñeca que tuviese la expresidenta Jeanine Áñez, cuando en realidad de lo que se trata es de un hecho grave: un intento de suicidio por la excesiva detención y al extremo que la han llevado a esta mujer, que está sufriendo”, continuó Camacho.

Sin salir al patio

El abogado añadió que Áñez se encuentra “encerrada en una habitación (del penal de Miraflores), no tiene permiso ni para salir al patio, ni para salir a ver la luz del día. Entonces, deberá responder el mismo ministro de Gobierno y el mismo Gobierno del MAS por cualquier hecho o por cualquier lesión que tenga la vida de Áñez”.

Ante la consulta de si la herida de Áñez era de gravedad, Camacho mencionó que el intento de suicidio, más allá de la gravedad, significa un gran deterioro en el estado de salud psicológica de la exmandataria del país.

“Para llegar a un extremo de llegar a pensar en quitarse la vida debe de estar muy agotada psicológicamente. Lo que parece no entender Eduardo del Castillo en su inhumano pensamiento es que el daño psicológico puede ser peor que cualquier daño físico que pudiera tener la expresidenta. Deberá ser él, como dirigente nato del régimen penitenciario, quien responda si Jeanine Áñez tiene algún padecimiento”, apuntó el abogado y luego recalcó: “¿A qué extremo de presión debe llegar una persona para pensar en quitarse la vida?”.

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) no hubo posiciones sobre la situación de Áñez. Días atrás, legisladores del oficialismo decían que la expresidenta deber ser tratada como una rea.

Y lo que derivó en la decisión de Áñez fue el anuncio de intentar procesar a su hija Carolina. El pasado jueves, el diputado Omar Yujra (MAS) dijo que de manera preliminar se vio que “muchas de las entidades a las cuales ha llegado donaciones no han registrado, incluido el Ministerio de la Presidencia manejado por la señora Áñez y su hija en su momento”. En ese sentido, anunció investigaciones contra la hija de Áñez.

Carolina Ribera estuvo ayer en el penal de Miraflores y con lágrimas pedía a las autoridades que su madre pueda defenderse en libertad. Dijo que prefiere estar en la cárcel y que Áñez salga de prisión por su estado de salud.

“(Quiero) pedirles a las autoridades que mi madre se defienda en libertad. Ella está muy mal, ayer (viernes) en la junta médica nos han dicho que ella se encontraba muy mal, que ella necesita tranquilidad. Está ahorita muy frágil, en una depresión severa, más aún si sabe que su hija está siendo también amenazada. Yo doy mi libertad por la libertad de mi madre, ella es quien tiene que estar en casa. Yo quiero ponerme aquí presa, pero que mi madre salga libre para que pueda estar bien. Que me metan a mí presa, pero que mi madre salga”, afirmó Ribera en puertas del penal.

Ayer, autoridades del Gobierno analizaban la situación del Jeanine Áñez, según versiones que recogió este medio de funcionarios públicos. Se conoció que hoy se realizará un estudio psicológico a la expresidenta para verificar su estado de salud mental. Los abogados desconocen esta evaluación.

