La extraña enfermedad tercermundista

La mediocridad política en el continente, sobre todo en Sudamérica, ha llegado a niveles inconcebibles. No podemos comparar a los gobernantes de antaño, con los actuales, que, manifestándose de izquierdas, son simples pícaros con poder. Mucho antes del mortal covid-19 y de la aparición de la viruela del mono, surgieron estos especímenes que se iniciaron como una plaga. Al parecer se inició con Hugo Chávez, si no tomamos en cuenta a la gerontocracia cubana, que, ineficiente y criminal, hizo creer que estaba haciendo una revolución, la Gran Revolución.

Los fenómenos aparecidos a finales de los noventa, hablaban de una revolución antiimperialista, cuando, en el fondo, lo que deseaban -todos sin excepción- era el disfrute del poder únicamente con sus más allegados. La palabra de moda para estos estafadores de la política fue “el pueblo”. Todo se hacía -y se hace- en nombre del pueblo. “El pueblo dice…el pueblo quiere… el pueblo manda…” Y un pegajoso eslogan en sus concentraciones: “Si esto no es el pueblo, el pueblo dónde está”. Sin embargo, el pueblo no está ahí, el pueblo no dice nada, no opina, y solo espera cándidamente, a cambio de su voto, beneficios que nunca llegarán. El manoseado pueblo no es en el fondo sino un jefazo y cuatro segundones, que dicen hacer la revolución; que piden el voto por las buenas o lo consiguen por las malas; reparten canonjías a los líderes sindicales incondicionales, y así ellos, en la cúpula, saborean el poder y se atiborran de dinero.