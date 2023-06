La ‘financiarización’ del modelo cruceño

En otras palabras es evidente que este capitalismo financiero se basa sobre todo en actividades especulativas y de importante plusvalía, de ahí su preferencia por los negocios inmobiliarios. No importa si una urbanización o un departamento no tendrá habitantes, lo importante es que el vendedor y el comprador piensan que están haciendo un buen negocio.

¿Y cual es el rol del gobierno central en todo esto? Dicen que el capital no es bueno ni malo, es como la fuerza de un rio que se debe saber controlar. El capital, se dice, llega hasta donde el poder le permite. Pues si esto es así, diremos que el poder ha permitido demasiado, tanto que es lógico pensar que sus personeros tienen que haber jugado un papel muy importante no solo para no frenar este proceso, sino mas bien para acelerarlo en su propio beneficio. Y ahí me quedo…..