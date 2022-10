La generación de recursos de empresas estatales es marginal, según expertos

Sobre el tema, Germán Molina, analista económico, remarcó que no hay información precisa y actualizada sobre la situación financiera de las empresas estatales, pero sostuvo que una aproximación a la Memoria Institucional del Sedem durante las gestiones 2019 y 2020 indica que los ingresos generados cubren los gastos incurridos en un rango del 40% y el 50%, resultando en un déficit fiscal.

Sobre el impacto que tiene en la economía nacional el aporte de las empresas que supervisa el Sedem, Molina subrayó que mediante un indicador que permite medir el ratio entre el total de su presupuesto anual 2022 de unos $us 34 millones con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) que es de $us 41.000 millones, el impacto en la economía es de un 0,082%, algo que Molina considera no significativo.