La geopolítica, una forma de entender al mundo

Al momento de escribir estas líneas se están suscitando situaciones en diversos lugares del mundo que repercuten a toda la humanidad en menor o mayor grado, resaltando que la redes sociales transmiten las noticias de manera instantánea y a veces con percepciones que no coinciden con los hechos acontecidos; por lo tanto, es relevante que aprendamos a ver la realidad de manera global, es decir, analizar como una acción individual, política, social o económica puede desencadenar consecuencias no solo en el lugar de origen sino más allá de las fronteras; al mismo tiempo identificar cómo las acciones algunos líderes repercuten a todo el mundo ejemplo de ello son: Putin, Biden o Xi Jinping.

Así mismo, el ser humano que identifica las acciones de sí mismo o de otro puede comprender el porqué de dicha acción y actuar para que las repercusiones sean mínimas; sin embargo, lo ideal sería prever esa acción sobre todo cuando trae consecuencias negativas para los involucrados. Así mismo, se debe resaltar que a nivel global se complejiza la situación, ya que no solo es prever una situación en concreto sino las ramificaciones que de ellas derivan; por ello, es necesario personas con criterios validos lean e interpreten la realidad a nivel individual, social-comunitaria y global, porque en la actualidad se complementan y retroalimentan.

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la Geopolítica como una forma de estudiar cómo un Estado, nación o alguna otra entidad dispone de un espacio geográfico y qué impacto tiene desde punto de vista político a nivel nacional, regional y mundial. La conceptualización antes mencionada puede ser de utilidad para comprender nuestro mundo, con la salvedad que cada día los cambios son mas rápidos, existe mucha información y desinformación generando que los análisis no sean asertivos; sin embargo, se puede lograr comprender la realidad adecuadamente cuando se toman los elementos que la integran para ver el todo aun cuando quien lo analiza experimenta una parte de ella; por ello, algunos de mis siguientes escritos trataran en la medida de lo posible ver la realidad mundial integralmente, buscando las causas y las repercusiones de la misma, dando mayor realce a Latino América porque soy de Venezuela y resido en Bolivia.