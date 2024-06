La Gestora y su operación financiera internacional

En este escenario, la Gestora exploró las oportunidades de inversión a fin de mejorar la rentabilidad de los fondos del SIP. Entre varias opciones analizadas, optó por el mecanismo de reporto, que no es más que operación muy habitual y fundamental para el normal desenvolvimiento de la liquidez en todos los mercados financieros y permite obtener recursos para propósitos como hacer frente a obligaciones financieras o aprovechar oportunidades de inversión.

En ese escenario, se analizó la propuesta conjunta de invertir en Bonos del TGN y del BCB, cuyas condiciones fueron invertir $us 200 millones al 6,5% y Bs. 1,715 millones en bonos del TGN al 12.8% con mantenimiento de valor al dólar americano, obteniendo un rendimiento adicional de 1% a favor de la Gestora y los restantes $us 50 millones en bonos del tesoro de los EEUU (UST) a un rendimiento del 4,66% (todo a tres años). La operación implica un rendimiento promedio ponderado favorable de 7.1% o un equivalente aproximado de USD53 millones de ganancia en tres años.

2.Se mantiene los derechos económicos y los ingresos por intereses de los BSB, lo que se considera un plus a la operación.

3.Se menciona que se debería haber invertido en otros instrumentos internacionales y no en el Estado boliviano, sin embargo, los rendimientos mayores al 12.8% en el exterior exponen a activos muy riesgosos, aun así, el 20% de la inversión se diversificó en bonos en el extranjero, considerando como activo de altísima calidad y libre de riesgo.

5.No se incurrió en ninguna irregularidad ni ilegalidad, ya que la Ley de Pensiones 65, en su artículo 142 señala que las inversiones en valores emitidos por el TGN y el BCB no están sujetos a límites. Asimismo, el artículo 143 de la misma Ley menciona que las inversiones en el extranjero no deberían superar el 50% del Fondo, en este caso solo las inversiones en el exterior no superan el 3% de los Fondos SIP.