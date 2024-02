La Gobernación se olvidó de su cumpleaños

Resulta indignante para los ciudadanos cruceños que la Gobernación de Santa Cruz, siendo la institución histórica que nos dejó Ñuflo de Chaves como primer gobernador, no mueva ni un dedo para conmemorar estas fechas en el mes de Santa Cruz, incumpliendo una Ley Departamental y deshonrando a la institución que les paga sus sueldos. No sólo no lo hicieron en la fecha de su “cumpleaños” como Gobernación, el 15 de febrero, sino que tampoco lo hicieron el 14 de febrero, cuando se cumplieron 199 años de independencia de Santa Cruz. Ni aun teniendo el monumento del Colorao Mercado ahí en plena esquina de la Gobernación (en la rotonda donde se cruzan las avenidas Omar Chávez y Ana Barba). Ojalá se acuerden al año, cuando se cumplan 200 años de independencia.