La guerra desatada en Ecuador

¿Qué desata esto? Es importante entender para no repetir los mismos patrones. Ecuador es uno de los países sudamericanos con mayor índice de asesinatos. Hace años, el expresidente Rafael Correa otorgó personería jurídica y legalizó a las pandillas, pero la medida no fue sostenible. Expertos consideran que el actual estado de situación responde a al menos tres factores. Uno de los principales es la llegada de los cárteles mexicanos a los principales puertos ecuatorianos en Guayaquil, Manta y Esmeralda, utilizados para traficar la droga peruana y colombiana (Ecuador está junto a ambos países).

Declarar la guerra al crimen organizado no es poca cosa y el continente lo sabe. Se espera una respuesta violenta con resultados insospechados. Ya asesinaron a un candidato a alcalde, a un candidato presidencial e irrumpieron en el canal estatal de televisión. La mafia está dispuesta a todo y aún no se sabe qué es lo que pretende cuando le dice al presidente: Dialoguemos.

Ecuador no vio señales que mostraban esta realidad. Que en Bolivia no pase lo mismo. El narcotráfico está en su auge y tiene vínculos transnacionales. Los contrabandistas no dudan en atacar a los militares. Los avasalladores de tierras ya conforman grupos irregulares armados. La soga se está estirando demasiado y en cualquier momento puede romperse. Es tiempo de imponer el orden para que Bolivia no repita la experiencia del hermano país que está en el centro del mundo.