La historia del fracaso de la guerrilla en Bolivia

Un libro que vale la pena leer. “Salir del Paso, Tres décadas de violencia guerrillera en Bolivia 1667 – 1997”, escrito por Rafael Archondo y Gonzalo Mendieta es una investigación seria y profunda sobre tres intentos de la toma del poder en nuestro país mediante la apuesta violenta por la vía de las guerrillas, En mi opinión, lo más importantes es que estas fueron historias de fracasos porque la población boliviana no apoyó ni se integró a estos proyectos políticos violentos y radicales que nos hubieran conducido al establecimientos de regímenes totalitarios, como hemos visto en los casos de los países en los que triunfaron.​

Invitado a comentar la presentación del libro en Santa Cruz de la Sierra me pareció interesante destacar el capítulo en el cual los autores resaltan “Lo que aprendimos”, pues justamente ese es el fin del estudio de la historia, aprender de los hechos pasados para que las sociedades no los repitan en el futuro. En un país, como el nuestro, con una historia tan llena de conflictos y con tantas condiciones propicias para explotarlos, es realmente notable, que durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, aunque henos tenido momentos de graves conflictos, incluso con pérdidas de vidas humanas, no se ha llegado a una violencia generalizada y prolongada que hubiera conducido a Bolivia a una guerra civil, como muchos han promovido, hasta en periodos muy recientes.