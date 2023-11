¿La hoja de coca contiene cocaína?

Tal afirmación que pretendía distinguir la hoja de coca, en cuanto a su alcalinidad, era parcial. Ya que no obstante de su procedencia (Yungas o Chapare), la verdad científica sobre la hoja de coca es que ésta contiene cocaína. Y ha llegado la hora de llamar a las cosas por su nombre, para superar habituales “eufemismos” tales como: “Coca no es cocaína”, "la coca es buena y originaria, la cocaína es mala, extraña, ajena y nos vino de fuera", “Kausachun coca, coca originaria y ancestral como patrimonio cultural y como factor de cohesión social, en su estado natural no es un estupefaciente".