La hora de la verdad

Aunque resulte cansino, no queda otra que repetir una vez más una pregunta que suena más a interpelación, dirigida a quienes están en este momento con el poder de decidir e influir en los hechos políticos que nos mantienen a todos en vilo. ¿Qué otras violaciones más esperan que se cometan desde la cúpula que gobierna al país para actuar con el rigor que demanda el estado de emergencia en el que se encuentra la endeble democracia?

Una emergencia más grave que las muchas declaradas ya por causa de las pandemias que causan estragos en la salud de la población, como es esta que vivimos una vez más en Bolivia, provocada por quienes están decididos a consolidar a como dé lugar un proyecto de poder totalitario. Una meta a la que se están acercando a pasos acelerados y no solo por méritos propios, sino también gracias a la miopía y tozudez de quienes están del otro lado, pese a que muchos de ellos padecen en carne propia la violencia del poder central.

Lo estamos viendo de manera descarnada en Santa Cruz, el nuevo blanco elegido por la cúpula del partido de gobierno. Es impresionante ver cómo los decididores del frente que se dice opuesto al proyecto del MAS se están prestando para facilitarle a éste el avance en su propósito de poder total. No solo dispersos, sino además confrontados entre los que se supone son iguales, están siendo peligrosamente irresponsables e inconsecuentes con las posiciones democráticas que aseguran defender.

¿No es acaso esto lo que estamos viendo tras la absurda polémica generada sobre quién gobierna a Santa Cruz, tras el secuestro y encarcelamiento del gobernador Luis Fernando Camacho? Ahora ya no queda duda: esa cúpula gubernamental estaba más al tanto que los propios cruceños sobre las fisuras existentes al interior de la institucionalidad cruceña, y no apenas del ya innegable boquete abierto dentro de la Gobernación. Por eso osó dar el golpe que todos veían venir, pero que en el fondo creían que no se concretaría.