La hora de recuperar los espacios de todos

Esta puesta en escena, nos revela una vez más un poder detrás de las apariencias que hace y deshace en una ciudad que ha perdido el orden y la cordura. El burgomaestre Jhonny Fernández argumentó que para dar solución a este problema establecerá en cuatro direcciones sitios específicos para que los comerciantes puedan vender sus productos. La ciudad mercado se seguirá extendiendo mientras no haya una planificación adecuada y un reordenamiento necesario en un momento ‘pico’ de movimiento y ventas de fin de año.

Si bien los espacios públicos son de todos, sabemos que las aceras son para caminar, pasear, transitar, pero no para vender. Si no hay capacidad de las autoridades pertinentes, el ciudadano se deberá hacer cargo y hacer respetar estos espacios de todos, que en definitiva son para todos y no para algunos. Como la ilusión nos sostiene las ganas de seguir, volveremos a creer que mañana será posible y entonces viviremos convencidos que ya es hora de recuperar la ciudad, pero esa será tarea de todos.