La hora de Santa Cruz

Desde hace tiempo que Santa Cruz es la locomotora económica del país, lo cual se refleja no solo en los números que la muestran como la región con mayor crecimiento, sino en la composición diversa de su población, que reúne a los nacidos allí y a los que eligieron esa tierra como el destino para buscar una nueva oportunidad.

Ahora que Bolivia ya no es más una potencia gasífera y que todavía falta mucho para que se convierta en un actor protagónico y decisivo en el mercado del litio, la actividad productiva cruceña se ha convertido en el motor más importante y su estrategia de desarrollo en la alternativa al modelo social y comunitario impulsado por el MAS desde 2006.

Durante años Santa Cruz, su dirigencia, su ciudadanía rebelde ha ejercido el contrapeso político que la oposición formal resignó en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, si Bolivia no ha seguido el triste camino de democracias como la venezolana o la nicaragüense, se debe, en gran medida, a la firmeza de la presión que vino del oriente desde los primeros días del gobierno de Evo Morales.

Si se concibe el liderazgo político exclusivamente como la posibilidad de construir proyectos e impulsar candidaturas ganadoras en los procesos electorales, es probable que Santa Cruz todavía no haya conseguido reflejar de esa manera su importancia económica, pero sin las batallas políticas libradas por esa región seguramente habría sido mucho más difícil sostener un armazón democrático debilitado y todavía vigente. Y eso es liderazgo político.

El papel futuro de Santa Cruz no debe estar condicionado por su posicionamiento – forzado - en un esquema de polaridades irreconciliables. Por el contrario, la responsabilidad de su dirigencia, de los actores privados – nacidos o no en esa región – es la de proponer un país que no se construye desde la diferencia.