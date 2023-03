La hora negra de los medios, las redes y el Gobierno

Estas conclusiones preocupantes, por parte de un estudio perceptual realizado por Edelman Trust (efectuada en 28 países de Latinoamérica), alerta que las sociedades del norte, centro y sur de la región se habrían sumergido en las profundidades de la desconfianza y la extrema polarización. El análisis toca la diana del estropicio al que hemos llegado por culpa de una clase política extraviada, que azuzaría discriminación, racismo y que únicamente defenderían una mirada dialéctica donde el oponente sería un enemigo a “eliminar” en lugar de ver al contrario como un adversario con quien se debería concertar, conciliar o acordar una mirada conjunta y proactiva de país y no exclusivamente de un partido político ideologizado o de una organización radicalizada.

Para los encuestados, el Gobierno sería el principal generador de información falsa o tergiversada, la misma que sería amplificada por los medios de comunicación oficialistas o no. Esto resulta altamente preocupante, porque quiere decir que las fuentes de información oficial ya no serían válidas. Las fuentes estarían proscritas. Lo único que le quedaría al periodismo serio sería acudir a la data dura, para verificar informes, contrastar información y certificar una noticia antes de su difusión. Pero ya no en una fuente.