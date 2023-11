La huachafa diplomacia de los pueblos

No obstante, desde el 2006, encumbrado Morales en el poder, se anunció, como medida que nos sobresaltó, la “diplomacia de los pueblos”, lo que nos parecía algo político, demagógico, pasajero, que sería puramente enunciativo. El propósito natural de esa nueva diplomacia era que, con la demanda de las organizaciones sociales, se ejecutara presión entre los vecinos, también en naciones más lejanas; en organismos internacionales y regionales, tratando de obtener reivindicaciones históricas y económicas, jugando a gran potencia. Eso podía suceder dentro de Bolivia, donde todos ceden ante las nocivas marchas y los bloqueos, campo en el que Morales es un maestro, pero no incide en lo que es la política exterior. La “diplomacia de los pueblos” – fuera del atuendo islámico que adoptaron algunos embajadores – no hizo sino precipitar nuestro hundimiento en el asunto marítimo y en el pleito del Silala.

Choquehuanca se dedicó a defender la hoja de la coca en cuanta reunión existía y hacer apologías de la Madre Tierra, aunque los masistas resultaron ser unos verdaderos depredadores de la naturaleza. Trabajó en una Agenda con la señora Bachelet, pero fue incapaz de aceptar una propuesta chilena de pagar por una parte de las aguas del río Silala; no lo aceptamos y el tribunal de La Haya dijo que Chile no debía nada y sanseacabó.

Luego de 15 días sin titular, el lunes pasado ha sido posesionada como canciller, la señora Celinda Sosa, también con un “rostro indígena”, ya que, además de un ministerio con Morales, proviene de las Bartolinas de Tarija y usa la pollera, no sabemos si para sacarle provecho político o si lo hace habitualmente. En su discurso ya habló de su apoyo a los palestinos (hoy se entiende como simpatía por Hamas), demandó por que cese el bloqueo contra Cuba y Venezuela, hizo menciones favorables a la Celac, Alba y Unasur, incorporación a los BRICS y ni una sola palabra sobre una aproximación a EEUU. Es, como no se podía esperar otra cosa, la línea ciega del MAS.

Sin embargo, afirmó ser la primera canciller en la historia de Bolivia, olvidando que la primera fue, hace muy poco, durante el gobierno constitucional de Jeanine Añez, la prestigiosa internacionalista y funcionaria de carrera, Karen Longaric, naturalmente hoy en el exilio. Es la manía del MAS, de pensar que todo lo que no tiene que ver con ellos, no existe o es malo.

Dejando la huachafería de la “diplomacia de los pueblos”, Longaric fortaleció las relaciones con EE.UU. y con la UE, como debía ser. Hizo que venezolanos y cubanos dejaran de inmiscuirse en asuntos internos y declaró persona non grata a la embajadora de Venezuela y pidió la salida del embajador cubano Carlos Rafael Zamora, además de los 700 médicos cubanos que realizaban un misterioso y caro trabajo en Bolivia. También se declaró persona non grata a la embajadora de México y a la ministra consejera de España, por intrusión en temas políticos del momento. Repuso las relaciones con Israel, que Morales las había roto a instancias de Irán y que hoy Arce las vuelve a romper, sin disimulo, en apoyo a Hamas. Nos retiramos del Alba y se inició nuestra salida de Unasur, que no nos servían para nada. Durante la pandemia se logró el regreso de 21.000 ciudadanos bolivianos y en su corta gestión, además de otros temas importantes, Longaric trató de establecer un Servicio Exterior profesional, que no se fijara solo en el rostro del funcionario, y que recuperara seriedad.