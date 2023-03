La huella de Goni

No fui parte del gobierno de Sánchez de Lozada pero creo que, al contrario, todavía pueden verse las huellas de sus gobiernos pese al persistente esfuerzo de todos sus sucesores. No habrán permanecido iguales a su diseño ni con el mismo nombre, y puede o no estarse de acuerdo con sus efectos, pero no puede negarse que están presentes.