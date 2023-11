La IA está dejando obsoleta la educación tradicional

Para optimizar aún más su uso, un artículo publicado en International Journey of innovation, Creativity and innovation, titulado “Review of the Application of Artificial Intelligence in Education”, menciona los siguientes aspectos en los que se puede incluir la IA: sistema de calificación automática, recordatorio de intervalo, comentarios del profesor, profesores virtuales, aprendizaje personalizado, aprendizaje adaptativo, enseñanza y aprendizaje personalizados inteligentes asistidos por un tutor, robots educativos, evaluación inteligente, minería y análisis inteligente de datos educativos.