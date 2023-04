La Iglesia celebró misa de Ramos y llama a buscar al Señor en Semana Santa

“Pidámosle al Señor que nos acompañe en los momentos de tristeza, dolor y desesperación. Que sea nuestra fortaleza, que sea el Dios padre el que nos acompañe y nos dé fuerza, porque él no nos abandona y somos nosotros los que a veces nos salimos del camino de Dios. Él está ahí siempre para darnos una mano. Que en esta Semana Santa podamos profundizar nuestra cercanía con él”, insistió.

En su homilía, monseñor Leigue también recordó las vivencias de Jesús hasta el momento de su crucifixión. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’ Es una frase que dijo Jesús. Él ha vivido lo que nosotros podemos experimentar en nuestra vida”, reflexionó . Previo a la misa, los fieles se concentraron en las iglesias San Roque, San Andrés, La Merced y Jesús Nazareno y desde allí partieron en procesión, encabezada por los símbolos del cirio, la cruz e incienso.

En la catedral el pueblo católico colmó no solo el atrio de la catedral, sino también la plaza 24 de Septiembre. Cantos y oraciones matizaron la celebración. Durante su homilía, el pastor de la Iglesia en Santa Cr uz también reflexionó sobre la enseñanza que nos deja el gesto humilde Jesús, montado en un burro, en su entrada triunfal en Jerusalén.

