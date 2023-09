La Iglesia llama a preservar los acuíferos de Güendá y sectores reinstalan bloqueo

El conflicto por el tramo carretero La Guardia- Buena Vista no encuentra una salida. En este sentido, la Iglesia católica exhortó a las autoridades a buscar una solución en base al diálogo, pero insistió en la necesidad de preservar los acuíferos de la UCPN Güendá-Urubó que se verán afectados si se concreta el trazo inicial, que parte en dos esa zona de recarga hídrica.

Entre tanto, el Comité pro Camino confirmó que hoy, a primeras horas, se reanuda el bloqueo en la carretera nueva a Cochabamba, a la altura de Buena Vista. Monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, se refirió al tema, en su homilía dominical. Llamó a dejar de lado los intereses de unos cuantos para preservar el agua que es vida. “Se dicen tantas cosas, pero en el fondo tenemos que pensar en la vida. El agua es vida (..) No solamente mirar intereses de algunos, sino de todos. Todos necesitamos vida y, para ello, el agua es fundamental”, señaló el religioso.

Pidió pensar en las generaciones futuras y mirar lo que está pasando en otras regiones del país, que ya están sufriendo la escasez del líquido vital. “Esto que está pasando en el Amboró, la lucha por el agua, ¿por qué será que no se soluciona? Pensar que hoy algunos departamentos están sufriendo por el agua, aquí nomás en Santa Cruz hay provincias que están sufriendo. Tenemos un bolsón de agua y por ahí quiere pasar la carretera, pero no se quiere escuchar eso (que están los acuíferos) ¿Por qué será?, ¿qué habrá detrás de todo esto?”, cuestionó Leigue desde la catedral cruceña.

Llamó a las autoridades a dejar de lado posturas encontradas para que prime el diálogo. “Pueden sentarse juntos para dialogar y buscar solución, pero se están mirando mal y el orgullo no deja avanzar (…) El diálogo es importante, pero no es suficiente si uno no saca lo que tiene adentro para buscar la unidad”, señaló.

Sin embargo, Santa Cruz iniciará otra semana sin acercamientos entre las autoridades del Gobierno y la Gobernación para la reanudación del diálogo sobre el proyecto carretero.