La Iglesia y el secuestro del gobernador

La Iglesia católica conoce perfectamente cómo fue la transición entre la acefalía que dejó Evo Morales y la ascensión al mando de la senadora Áñez, y no porque se lo hubieran contado, sino porque el clero fue testigo de las reuniones que masistas, opositores y diplomáticos extranjeros llevaron a cabo en la Universidad Católica, de donde surgió la idea concertada de la conformación del nuevo Gobierno, que cínicamente el MAS dice no haberse enterado.

¿Se le puede creer más a Evo Morales que a los obispos? ¿A los estrategas del MAS, más que a la CEB? ¿A Choquehuanca que anda queriendo convertirse en cóndor y volar? ¿A Castillo? ¿Lima? ¿Montaño? ¿Loza? ¿O a ese otro mocetón criollo malhablado e intruso de apellido Cuéllar? Cae por su base toda estupidez que se diga respecto a que no existió fraude. Ese es un tema que hace tiempo debimos dejar de discutir. Pero los llorones del MAS siguen con la cantaleta del “golpe”, de algo que describen como salvaje, sanguinario, terrible, de lo que el principal culpable sería Luis Fernando Camacho.

El Gobierno, al reprimir con violencia a las mujeres y a los hombres que viven en Santa Cruz, está creando un ambiente irrespirable, no solo por los gases lacrimógenos sino por el resentimiento. Si hace dos décadas las diferencias entre collas y cambas eran burlescas, casi de mofa mutua, ahora se están tornando peligrosas, porque los cruceños estamos viendo en la Policía a un verdadero ejército de ocupación, netamente andino, colonialista, abusivo, que responde a las órdenes de un Gobierno sin brújula, extraviado, mentiroso, que exhibe éxitos que solo se ven en la propaganda televisiva. No existe administración en el mundo que gobierne en base a propaganda, contando cuentos, embustero. Y eso es lo que tenemos hoy y no lo queremos más.