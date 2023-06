La imperiosa necesidad de mayor educación e inclusión digital

Si bien la tasa de penetración del internet es aceptable, aún un tercio de la población, en particular en las áreas rurales, no tiene acceso a la red o al menos éste es limitado y costoso. El uso de la conectividad es básicamente comunicacional y de ocio en las redes sociales, por lo que la tecnología digital financiera, educativa y el comercio electrónico están relegados a un segundo plano.

La inteligencia artificial (AI), el blockchain, el internet de las cosas (IoT), están incursionado en el sistema educativo nacional de forma acelerada y desordenada y con escasa orientación sobre su adecuado uso y aplicación. Estas herramientas no fueron creadas para suplantar la racionalidad y el ingenio de las personas, sino, como motores de búsqueda de información y datos que, ordenados, proveen información, que fácilmente podrían reemplazar una investigación o análisis particular e individual, que hace parte de la formación escolar o universitaria. Estamos dejando que las máquinas y sus aplicaciones suplanten la racionalidad y con ello restringimos o castramos nuestra capacidad analítica, creativa e innovadora.

Las herramientas digitales a través de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son indispensables en la formación de los bachilleres. El analfabetismo no consiste en no saber leer y escribir, sino en no saber al menos dos idiomas globales y no tener noción de la ciencia de computación. La educación e inclusión digital no son una opción, sino una obligación con la población, el no atender esta necesidad básica, es dejar de alimentar el conocimiento que demanda el presente, por tanto, condenar a nuestras futuras generaciones al eterno subdesarrollo mental.