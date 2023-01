La importancia de la unidad

Los gobiernos de cualquier país deberían ser entendidos como una institución al servicio de la gente y no para manipularla para el ejercicio del autoritarismo, el abuso de poder y la corruptela sino para respetar y proteger la vida, las libertades y la propiedad privada.

Quienes pretenden la dominación de sus semejantes, en realidad buscan obtener impunidad y dar rienda suelta a sus vicios capitales (avaricia, soberbia, entre otros más), aplicando para ello, aquel viejo adagio: “divide et impera” (divide y reinarás) y de esa manera, logran mantener a su población: ignorantes, ingenuos, atemorizados, manipulados, engañados, totalmente distraídos y frívolos.

Ante el abuso de poder son los pueblos quienes unidos deben manifestarse, “hacer ruido” (protestar) en contra de la opresión de aquellos gobiernos despóticos que buscan que la gente pierda la alegría de vivir mediante el enfrentamiento, la violencia, el caos y el terror. No siendo ello nada nuevo, por cuanto únicamente machacan aquella fórmula milenaria para debilitar y dominar, que es la división y la confrontación, aplicando una serie de estrategias cada vez más sofisticadas para mantener vivo el antagonismo, al extremo que ya existen quienes exportan su autoritarismo, degenerando la política en una guerra entre ambiciosos que quieren entrar y ambiciosos que no quieren salir.

No podemos vivir al margen de los demás, sino que como “pueblo” (esto es, la “suma de los individuos” que sale en defensa de sus libertades individuales) debemos crear siempre puentes de unión para que podamos convivir juntos y en armonía, y no solo llevándose bien por puro interés personal, sino también buscando auténtica unión pues la unidad no es la exclusión de los contrarios sino la suma de los contrarios.