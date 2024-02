La importancia del censo en la educación

El censo para la educación (y en educación) es un pilar fundamental para entender las necesidades educativas (pedagógicas, didácticas, curriculares, culturales, etc.) de la población en sus distintas etapas de desarrollo, desde nivel parvulario hasta nivel posgrado, que permita diseñar políticas que impulsen un sistema educativo inclusivo y de calidad, medible anualmente, en cada uno de los grados, para tener información actualizada de las diversas necesidades, brechas, fortalezas, etc. de la población en sus distintas etapas de desarrollo humano, porque solo responsabilizándonos por la educación de la población, asegurando oportunidades de trabajo basadas en datos actualizados, medibles, podremos asegurar un desarrollo humano sostenible a lo largo del tiempo y en alguna medida, disminuir la tasa de migración de profesionales y jóvenes en etapa de formación, que migran buscando lo que su país no es capaz de darle, porque no hay políticas educativas que prioricen el desarrollo humano y de las habilidades educativas que esta época de la historia nos exige.