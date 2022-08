La inequidad como política de Estado en materia laboral

Los trabajadores del Estado dependen directamente de autoridades políticas y se hallan regidos por el Estatuto del Funcionario Público. Exceptuando áreas como el Magisterio, Policía y Fuerzas Armadas, pueden ser contratados bajo el requisito de su pertenencia al partido gobernante, y despedidos por cambio de autoridades, prioridades políticas, reestructuración administrativa, disminución de presupuestos o la decisión arbitraria de sus superiores; adicionalmente, estos trabajadores no gozan del pago de finiquitos por despidos, horas extras, quinquenio o bonos especiales. La condición es más grave para los que son contratados como consultores, ya que no tienen derecho a vacaciones, aumentos salariales o estabilidad laboral.

En relación a los trabajadores informales, su situación es mucho peor. Según el Cedla, la informalidad laboral en Bolivia supera el 85%, es decir que apenas el 15% del total de los trabajadores en nuestro país tiene sus derechos protegidos. Al no estar cubierto por la norma, este grupo no accede a vacaciones, horario laboral, seguro de salud, jubilación, seguridad laboral, horas extras, etc.; está sometido al riesgo de acoso, explotación y maltrato; y su número aumenta constantemente debido al endurecimiento de las condiciones para generar trabajo formal. Aunque el Estado se desentiende de su situación de vulnerabilidad, los toma en cuenta para disminuir el porcentaje de desempleo abierto.