La inflación acumulada se ubica en 1,48%, pero a los vecinos no les alcanza la plata

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve “antigua”) de Santa Cruz, Nelson Robledo, observó que los informes gubernamentales no muestren la verdadera realidad que vive la gente en los barrios. “Yo no sé dónde viven estos señores, ellos pues estarán bien, pero me gustaría que vayan a los barrios hay necesidades tremendas (...). En los mercados no hay control de precios, del peso, el municipio no sirve para nada y el señor alcalde que tenemos está perdido en las nubes”, señaló.